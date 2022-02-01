Названы лучшие игроки КХЛ по итогам января

КХЛ назвала лучших хоккеистов регулярного чемпионата по итогам январских матчей.

Отметим, что лучшим голкипер стал Шимон Грубец, выступающий за «Авангард». Чешский вратарь помог своей команде одержать две победы в трех матчах прошедшего месяца. При этом хоккеист отразил 95,1% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,35.

Игрок обороны «Северстали» Илья Хохлов признан лучшим защитником. На счету россиянина одна заброшенная шайба и пять результативных передач в пяти встречах.

Партнер Хохлова по команде, а именно форвард Никита Гуслистов, был признан лучшим нападающим. Он набрал 5 (3+2) очков в четырех играх.

Новичком месяца стал нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк. В активе российского хоккеиста один гол и два ассиста в трех матчах.