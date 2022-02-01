В КХЛ прокомментировали ситуацию с приговором Буше

Пресс-служба КХЛ отреагировала на появившуюся информацию о том, что форвард «Локомотива» Рид Буше был приговорен к одному году лишения свободы условно за изнасилование несовершеннолетней девушки.

Ранее стало известно, что хоккеисту ярославского клуба также добавили четыре года испытательного срока.

– КХЛ придерживается принципа, объявленного ранее: осуждает все формы насилия и жестокого обращения. Лига и клуб работают совместно по этой ситуации, и сейчас мы ждем документы из США, чтобы ознакомиться с официальным решением суда. После этого будут сделаны все официальные заявления, – цитирует пресс-службу КХЛ «Чемпионат».

Напомним, что Буше сознался в содеянном еще в декабре 2021 года. Суд переквалифицировал тяжесть преступления на более легкое и согласился вынести игроку приговор без предварительного тюремного заключения с учетом того, что на момент совершения преступления хоккеисту было 17 лет.

В нынешнем сезоне Буше отыграл 46 матчей за «Локомотив», в которых он забросил 12 шайб и сделал 15 результативных передач.