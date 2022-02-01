«Локомотив» отреагировал на приговор Буше

В «Локомотиве» прокомментировали приговор по делу нападающего ярославского клуба Рида Буше.

«На время разбирательств хоккеист находится в отпуске за свой счёт, в настоящее время он пребывает в США. В то же время, ХК «Локомотив» и КХЛ совместно внимательно изучают все нюансы «дела Рида Буше». Время необходимо и для поступления в адрес клуба и лиги официальных документов со стороны американского суда. Уверены, что только после этого клуб будет готов дать дополнительные комментарии по дальнейшему развитию ситуации и сотрудничеству команды «Локомотив» и Рида Буше», — говорится в заявлении железнодорожников на официальном сайте команды.

Напомним, что Буше получил четыре года испытательного срока и один год условно по делу о связи с несовершеннолетней в 2011 году. Суд переквалифицировал тяжесть преступления на более легкое и согласился вынести спортсмену приговор без предварительного тюремного заключения с учетом того, что на момент совершения преступления игроку было 17 лет.

Добавим, что в текущем сезоне Буше отыграл 46 матчей за «Локомотив», в которых он забросил 12 шайб и сделал 15 результативных передач.