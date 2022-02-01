Фетисов согласен с решением доиграть МЧМ-2022 летом

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал решение ИИХФ доиграть молодежный чемпионат мира летом 2022 года.

Президент Международной Федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, что точные сроки проведения турнира станут известны после Олимпиады.

«Хорошо, что приняли решение провести молодежный чемпионат мира летом. Это очень важное соревнование, пускай мальчишки играют. Правильное решение, потому что не хотелось бы совсем лишаться этого турнира», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Напомним, что МЧМ–2022 был прерван, а затем отменен из-за коронавируса.

Сборная России успела проиграть Швеции со счетом 3:6 и обыграть Швейцарию — 4:2.