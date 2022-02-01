Капризов, Андрей Свечников и Шестеркин признаны тремя российскими звездами января в НХЛ

Русскоязычная версия официального сайта НХЛ назвала трех лучших игроков января.

В их число вошли форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников и вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.

Отмечается, что Капризов набрал 16 (6+10) очков в девяти матчах января. Его показатель полезности составил «+7». Андрей Свечников провел за месяц 12 игр. Форвард «ураганов» набрал в этих матчах 16 (7+9) очков.

Добавим, что Шестеркин в восьми матчах января одержал семь побед и отразил 94,7% бросков.