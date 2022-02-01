Третьяк встретился со сборной России по хоккею перед вылетом команды в Пекин на Олимпиаду

Президент ФХР Владислав Третьяк провел встречу со сборной России по хоккею перед отправкой команды в Пекин для участия в Олимпийских играх.

«Мы содержательно побеседовали с командой, я озвучил сборной свое напутствие на Олимпиаду. Поддержал спортсменов, подчеркнул, что попасть в состав участников главного хоккейного турнира планеты - огромная честь. Все хоккеисты нашей сборной – большие мастера, игроки элитного уровня, им по силам добиться самых высоких результатов. На игроках и особенно на тренерах лежит очень большая ответственность. Команда едет в Пекин в статусе действующего олимпийского чемпиона - сборная обязана защитить титул. Других задач быть не может.

Я пожелал, чтобы каждая игра складывалась как можно лучше, чтобы по ходу турнира все обошлись без болезней и травм. Чтобы достичь побед на международном уровне, требуется очень большая работа. Не сомневаюсь в том, что самоотдача игроков будет на высшем уровне. Они прекрасно понимают, что следить за их выступлениями на Олимпиаде будет вся огромная страна», - приводит слова руководителя «РИА Новости».

Отметим, что встреча трехкратного олимпийского чемпиона с командой прошла в видеоформате, поскольку сборная соблюдает режим строгой изоляции на базе в подмосковном Новогорске.

На предварительном этапе соперниками российских хоккеистов станут команды Дании, Швейцарии и Чехии.

Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля.