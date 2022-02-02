Орлов принес победу «Вашингтону» над «Питтсбургом» в овертайме

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на выезде оказался сильнее «Питтсбурга». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Кэпиталз».

В составе победителей дубль оформил российский защитник Дмитрий Орлов. Помимо этого игрок обороны отличился решающей шайбой в овертайме. Также по одному голу забили Ник Дауд и Даниэль Спронг.

Форвард Евгений Кузнецов отметился голевой передачей в эпизоде с победным голом «Кэпиталз». Вратарь Илья Самсонов начинал матч в запасе, но уже на 7-й минуте заменил травмированного Витека Ванечека и отразил 43 броска из 45.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» – «Вашингтон» – 3:4 (2:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Дауд (Хагелин), 5:50

1:1 – Малкин (Летанг, Генцел), 6:26

2:1 – Раст (Генцел, Кросби), 11:26

2:2 – Орлов (Шульц, Шири), 16:13

3:2 – Раст (Генцел, Кросби),24:44

3:3 – Спронг (Карлсон), 39:05

3:4 – Орлов (Уилсон, Кузнецов), 64:17

Вратари: Джерри 28/32 – Самсонов 43/45, Ванечек 1/2.