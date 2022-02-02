Голевая передача Любушкина помогла «Аризоне» одолеть «Колорадо» в серии буллитов

2 февраля на стадионе «Болл Арена» в Денвере состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Колорадо» и «Аризоной». Победу одержали гости со счетом 3:2 в серии буллитов.

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отличились Назем Кадри (23-я минута) и Микко Рантанен (40). У победителей забили Алекс Гальченок (33), Лоусон Крауз (60). Победный буллит забросил Гальченок.

Российский защитник Илья Любушкин сделал результативный пас на первый гол. В активе 27-летнего игрока в текущем сезоне семь очков (0+7) в 43-х играх регулярного чемпионата.

«Эвеланш» потерпело первое поражение за десять матчей. В его активе 68 очков и первое место на Западе, «Аризона» замыкает турнирную таблицу на 16-м месте с 26-я очками.

Следующий матч «Колорадо» проведет против «Тампы» 11 февраля дома, а «Аризона» отправится в гости к «Ванкуверу» 9 февраля.