«Даллас» уступил «Калгари» несмотря на ассист Гурьянова

2 февраля на стадионе «Американ Эйрлайнс Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Далласом» и «Калгари». Победу одержали гости со счетом 4:3.

В составе «Далласа» заброшенными шайбами отличились Джоэл Хэнли (5-я минута), Джейсон Робертсон (19) и Джейми Бенн (32). У победителей забили Тревор Льюис (2), Эндрю Манджапане (55), Джонни Гудро (56) и Оливер Кайлингтон (59).

Российский нападающий Денис Гурьянов сделал голевую передачу и набрал балл за результативное действие. В его активе 19 очков в текущем сезоне в 39 играх своей команды (6+13).

После этого матча «Калгари» расположился на восьмом месте Запада с 50-ю очками, у «Далласа» 48 очков и девятая строчка.

Следующий матч в НХЛ «Даллас» сыграет против «Нэшвилла» 10 февраля дома, а «Калгари» примет «Вегас» в этот же день.