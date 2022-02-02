Результативный пас Барабанова не помог «Сан-Хосе» избежать поражения от «Тампы-Бэй»

2 февраля на стадионе «Амали Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой-Бэй» и «Сан-Хосе». Победу одержали хозяева со счетом 3:2 после овертайма.

В составе «молний» заброшенными шайбами отличились Энтони Сирелли (22-я минута), Алекс Киллорн (39) и Виктор Хедман (63). У «Сан-Хосе» голы забили Рудольфс Балцерс (25) и Логан Кутюр (42).

Российский нападающий Александр Барабанов сделал голевую передачу и набрал балл за результативное действие. В его активе 23 очка в текущем сезоне в 38 играх своей команды (6+17).

По итогам победного матча «молнии» расположились на втором месте Востока с 66-ю очками, в активе «Сан-Хосе» десятое место на Западе и 48 баллов.

Следующий матч «Тампа» сыграет против «Колорадо» 11 февраля, а «Сан-Хосе» примет «Эдмонтон» четырьмя днями позже.