Передача Михеева помогла «Торонто» разгромить «Нью-Джерси»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде крупно обыграл «Нью-Джерси Дэвилз».
Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Джейсон Спецца, Остон Мэттьюз, Давид Кампф, Митчелл Марнер, оформивший дубль, Майкл Бантинг и Пьер Энгвалль. Кампфу ассистировал Илья Миххев, заработавший очередной результативный балл.
Хозяева ответили шайбой Джека Хьюза.
«Торонто» набрал 61 очко и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Дьяволы» с 35 очками располагаются на 14-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси Дэвилз» - «Торонто Мэйпл Лифс» - 1:7 (0:4, 0:2, 1:1)
Голы:
0:1 - Спецца, 2:13
0:2 - Мэттьюз (Марнер), 8:38
0:3 - Кампф (Михеев), 9:04
0:4 - Марнер (Мэттьюз), 15:31
0:5 - Бантинг (Марнер, Кампф), 28:25
0:6 - Энгвалль (Сиимондс), 35:12
1:6 - Хьюз (Шарангович, Братт), 43:31
1:7 - Марнер, 45:57
Вратари: Гиллис (0.00 - 40.00), Шмид (40.00 - 60.00) - Кэмпбелл.