Орлов признан первой звездой матча «Вашингтон» - «Питтсбург»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на выезде оказался сильнее «Питтсбурга». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Кэпиталз»..

В составе победителей дубль оформил российский защитник Дмитрий Орлов. Помимо этого игрок обороны отличился решающей шайбой в овертайме. Он был признан первой звездой по итогам матча. П

Также по одному голу забили Ник Дауд и Даниэль Спронг. Форвард Евгений Кузнецов отметился голевой передачей в эпизоде с победным голом «Кэпиталз». Вратарь Илья Самсонов начинал матч в запасе, но уже на 7-й минуте заменил травмированного Витека Ванечека и отразил 43 броска из 45.