«Главное, чтобы было справедливо». Гендиректор «Динамо» против матчей в олимпийскую паузу

Генеральный директор московского «Динамо» Михаил Тюркин объяснил, почему клуб был против проведения перенесенных матчей во время паузы на Олимпийские игры.

«Динамо» голосовало против игры в олимпийскую паузу, потому что все команды, которые находятся в верхней части таблицы, лишились практически от 30 до 50% своего состава, - сказал Тюркин. - То есть так называемый спортивный принцип будет явно нарушен.

Несколько вариантов есть, они все опубликованы, мы примем любой из них. Я считаю, что любая команда должна быть готова к любому раскладу при таких проблемах, при такой болезни, которая почти три года бушует во всем мире. Надо относиться ко всему творчески, главное, чтобы было справедливо», - приводит слова босса бело-голубых ТАСС.

Напомним, ранее КХЛ было принято решение приостановить регулярный чемпионат с 15 января в связи с многочисленными вспышками коронавируса в разных командах. Матчи, запланированные на период с 15 по 21 января, а также встречи, перенесенные ранее, предполагалось провести в олимпийскую паузу, однако большинство клубов отвергли такой вариант.