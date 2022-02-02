«Решил бросить и попал». Орлов - о матче «Вашингтон» - «Питтсбург»

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов прокомментировал свою победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (4:3 ОТ).

«Я получил шайбу и заметил, что игроки «Питтсбурга» немного меня растягивают. Я двинулся немного вперед, оказался в середине чужой зоны, решил бросить и попал. Это очень важная победа и важные 2 очка для нас», - приводит официальный сайт НХЛ слова Орлова.

Помимо этого Орлов отличился решающей шайбой в овертайме. Он был признан первой звездой по итогам матча. П

Также по одному голу забили Ник Дауд и Даниэль Спронг. Форвард Евгений Кузнецов отметился голевой передачей в эпизоде с победным голом «Кэпиталз». Вратарь Илья Самсонов начинал матч в запасе, но уже на 7-й минуте заменил травмированного Витека Ванечека и отразил 43 броска из 45.