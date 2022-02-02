Евгений Малкин - о матче с «Вашингтоном»: Возможно, Самсонов украл у нас очко

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал проигранный матч «Вашингтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3,4, ОТ).

«Самсонов украл у нас очко? Может быть. Тренеры в раздевалке похвалили нас за игру. Но иногда ты забиваешь четыре-пять голов за 20 бросков, а иногда и 40 голов недостаточно для победы. В следующий раз, думаю, нам нужно играть пять на пять эффективнее», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ на русском языке.

В составе победителей дубль оформил российский защитник Дмитрий Орлов. Помимо этого игрок обороны отличился решающей шайбой в овертайме. Также по одному голу забили Ник Дауд и Даниэль Спронг.

Форвард Евгений Кузнецов отметился голевой передачей в эпизоде с победным голом «Кэпиталз». Вратарь Илья Самсонов начинал матч в запасе, но уже на 7-й минуте заменил травмированного Витека Ванечека и отразил 43 броска из 45.