Два хоккеиста сборной Дании сдали положительные тесты на коронавирус на Олимпиаде в Пекине

Два игрока сборной Дании по хоккею заразились коронавирусом и отправлены на карантин в ожидании новых тестов на Олимпийских играх в Пекине.

«К счастью, мы были предусмотрительны при вылете, так как знали, что это может произойти, поэтому в самолете у хоккейной команды были запасные игроки. Таким образом, команда может завершить тренировку в полную силу, и мы надеемся, что два изолированных игрока скоро вернутся на лед», - приводит слова главы датской делегации Миккеля Эргора пресс-служба олимпийского комитета страны.

Напомним, сборная Дании летела в одном самолете с командами Швеции и Норвегии по другим видам спорта, у спортсменов которых также выявили заболевание.

Датчане наряду с Чехией и Швейцарией являются соперниками сборной России на групповом этапе олимпийского турнира.

Игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля.