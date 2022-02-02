Российские хоккеисты потребовали отдельный рейс до Пекина

Российские хоккеисты потребовали выделить им отдельный рейс до Пекина, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, данные претензии связаны с тем, что мужская сборная России по хоккею хочет избежать лишних контактов и минимизировать риски заражения коронавирусом.

Вместе с ними одним рейсом должны были лететь российские лыжники различных дисциплин, сноубордисты, конькобежцы, представительницы женской сборной России по хоккею, а также президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

На данный момент решение по этому вопросу не принято.