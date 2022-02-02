Орлов был признан второй звездой дня в НХЛ

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов был признан НХЛ второй звездой дня, сообщает пресс-служба организации.

Напомним, что Орлов забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга», а его второй гол был победным (4:3ОТ).

Лучшим хоккеистом вечера объявлен нападающий «Торонто» Митч Марнер, набравший 4 (2+2) очка в игре с «Нью-Джерси» (7:1).

Третьей звездой стал форварда «Рейнджерс» Крис Крайдер, чьи два гола и результативная передача помогли одолеть «Флориду» (5:2).