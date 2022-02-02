Галиев переведен в основной состав мужской сборной России по хоккею

Нападающий Станислав Галиев был переведен в основной состав сборной ОКР, где займет место Кирилла Марченко, переведенного в резерв, передает пресс-служба Федерации Хоккея России

В запасном списке также произошли изменения, из него был исключен защитник Семен Чистяков, при этом в резерв попал Шакир Мухамадуллин из «Салавата Юлаева».

Причины изменений в российской заявке не были указаны, ранее Владимир Ткачев был переведен из резерва в основной состав из-за коронавируса у Артема Анисимова.