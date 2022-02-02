Фетисов поддержал российских хоккеистов, решивших лететь до Пекина отдельным рейсом

Вячеслав Фетисов поддержал российских хоккеистов, которые полетят в Пекин отдельным рейсом.

«Это максимально правильное решение. Поддерживаю хоккейную команду. Они все же претендуют на звание олимпийских чемпионов. Можно лететь с кем-то и поставить под угрозу всю команду. Пусть остерегаются. Тем более там 78 человек вместе с персоналом», - приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что по официальной причине хоккеистам предоставили отдельный рейс из-за увеличения количества человек, отправившихся в Пекин.