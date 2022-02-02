Жамнов и Ковальчук нашли сборной России спонсоров для отдельного рейса в Пекин

Российский комментатор Дмитрий Губерниев похвалил тренера Алексея Жамнова и менеджера Илью Ковальчука за то, что они добились, чтобы хоккеисты летели в Пекин отдельным рейсом.

«Жамнову и Ковальчуку аплодирую!!! Нашли возможность и организовали рейс, не выбивали деньги из разных фондов и бюджета ОКР, нашли спонсоров и команда полетит отдельно!!! Это крепкая менеджерская работа! Мы видим, что творится в Пекине. Люди сдают отрицательные тесты, потом сидят в самолете восемь часов и после прилета сдают положительные тесты!!! Риски заболеть необходимо свести до минимума!!!», - написал Губерниев в телеграме.

Добавим, что по официальной причине хоккеистам предоставили отдельный рейс из-за увеличения количества человек, отправившихся в Пекин.

Команда ОКР сыграет в Олимпиаде в одной группе со сборными Чехии, Швейцарии и Дании.