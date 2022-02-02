Плющев - об отдельном рейсе в Пекин для российских хоккеистов: В идеале всем бы летать чартерами

Заслуженный тренер России Владимир Плющев уверен, что организовать для хоккеистов отдельный рейс в Пекин - это правильное решение.

«Сейчас самое главное — ограничение контактов спортсменов с людьми. Если сборная нашла такую возможность — это правильно. Вообще надо беречь всех. Хорошо, что у сборной по хоккею есть выходы на спонсоров. В идеале всем бы летать чартерами, но, наверное, такой возможности нет», - приводит слова Плющева «Чемпионат».

Добавим, что по официальной причине хоккеистам предоставили отдельный рейс из-за увеличения количества человек, отправившихся в Пекин.