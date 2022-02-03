«Вашингтон» уступил «Эдмонтону» несмотря на шайбу Кузнецова

3 января на стадионе «Капитал Уан Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу одержали гости со счетом 5:3.

В составе «Кэпиталз» заброшенными шайбами отличились Ларс Эллер (8-я минута), Конор Шири (30) и Евгений Кузнецов (43). У «Эдмонтона» забили Леон Драйзайтль (2), Эвандер Кейн (4), Коннор Макдэвид (6) и Райан Нюнджент-Хопкинс (56,59).

Для Кузнецова это была 14-я заброшенная шайба в сезоне и 45-е очко в 44-х играх НХЛ текущего розыгрыша (14+31).

Напомним, что другой российский форвард Александр Овечкин не принимал участие в игре из-за положительного теста на коронавирус.

После этого успеха на счету «Эдмонтона» девятая строчка Запада с 49-ю баллами, «Кэпиталз» располагается на седьмом месте Востока с 59-ю очками.

Следующий матч «Вашингтон» проведет дома против «Коламбуса» 9 февраля, а «Эдмонтон» примет «Вегас» в этот же день.