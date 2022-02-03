Гол Капризова помог «Миннесоте» разгромить «Чикаго»

3 января на стадионе «Юнайтед Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой Уайлд» и «Чикаго Блэкхокс». Победу одержали гости со счетом 5:0.

В составе «Уайлд» заброшенными шайбами отличились Фредерик Годро (25-я минута), Матс Цуккарелло (27), Кирилл Капризов (35), Кевин Фиала (51) и Нико Штурм (53).

Российский форвард Кирилл Капризов забил свою 19-ю шайбу в сезоне и набрал 53 очко за результативность (19+34).

После этой разгромной победы «Миннесота» располагается на третьем месте Запада с 59-ю очками, в активе «Чикаго» 14-я позиция и 38 баллов.

Следующий матч «Блэкхокс» проведет 10 февраля на выезде против «Эдмонтона», а «Миннесота» поедет в гости к «Виннипегу» днем раньше.