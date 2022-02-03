Женская сборная Китая по хоккею забросила дебютную шайбу в истории страны

В матче первого туре женского олимпийского турнира по хоккею с шайбой сборная Китая встречается с Чехией. На данный момент счет в матче 3:1 в пользу чешек.

Сборная Китая забросила первую шайбу в истории страны на 30-й минуте усилиями Лэ Ми в большинстве.

Отметим, что настоящее имя спортсменки (до натурализации) — Ханна Миллер, она — одна из большого количества натурализованных хоккеистов в сборной Китая.

Напомним, что сборная Китая находится в одной группе с Чехией, Японией, Швейцарией и Данией.