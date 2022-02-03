Вадим Шипачев: То, что я капитан, накладывает огромную ответственность

Капитан мужской сборной России по хоккею Вадим Шипачев поделился ожиданиями от выступлений на Олимпийских играх в Пекине.

«Полет нормально прошел, спали, летели ночью. Хотим посмотреть сейчас, в какие условия мы попали. Ожидания? Посмотрим, настроение хорошее, думаю, все будет отлично. Хочется побыстрее потренироваться и посмотреть все объекты. То, что я капитан, накладывает огромную ответственность. Очень рад, что ребята выбрали меня капитаном. Постраюсь оправдать ожидания. Хотел бы я быть знаменосцем? Не думаю об этом, как будет - так будет. Но если вдруг выберут, то обрадуюсь», - приводит слова хоккеиста пресс-служба ОКР.

Напомним, ранее игроки и тренерский штаб команды попросили себе отдельный борт, чтобы не пересекаться с другими спортсменами и пассажирами в связи с риском заболевания коронавирусом.

В рамках предварительного этапа олимпийского хоккейного турнира подопечные Алексея Жамнова встретятся с командами Швейцарии, Дании и Чехии.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.