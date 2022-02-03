Тесты Анисимова и Плотникова на Covid-19 дали положительный результат – игроки не полетели в Пекин

Стало известно о том, что нападающие Сергей Плотников и Артем Анисимов сдали положительные тесты на коронавирус.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», по причине заражения коронавирусной инфекцией хоккеисты не полетели в Пекин с остальными игроками сборной России для участия в Олимпийских играх.

Отметим, что Плотников был включен в основную заявку национальной команды, а Анисимов находился в списке запасных.

Напомним, что хоккейный турнир в рамках ОИ-2022 состоится с 9 по 20 февраля. Подопечные Алексея Жамнова попали в группу B, где сыграют против Чехии, Швейцарии и Дании. 9 февраля россияне проведут встречу со швейцарцами.