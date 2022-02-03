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Тему Хартикайнен: Сделаем все для того, чтобы войти в историю и выиграть золото Олимпиады

Сборная Финляндии выступит на Олимпиаде.
03 февраля 2022 13:29
автор: Александр Бойченко

Нападающий сборной Финляндии Тему Хартикайнен высказался о шансах своей команды завоевать золотые медали на предстоящей Олимпиаде в Пекине.

Для нашей команды важно выиграть золото Олимпиады, это будет первое золото для Финляндии. Мы хотим войти в историю. Мы сделаем все для этого.

КХЛ остановила чемпионат? Трудно что-то сказать на эту тему. Если регулярка не будет доиграна, мы с «Салаватом» сыграем с «Авангардом» в первом туре. Это будет тяжелая серия. Но в целом сложно сказать, как быть дальше. Это не решение игрока, наша работа — выйти на лед», — передает слова Хартикайнена Sport24.

Отметим, что финны выступают в одной группе со сборными Швеции, Словакии и Латвии.

источник: Sport24.ru
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