В ФХР подтвердили, что Анисимов и Плотников не полетели в Пекин вместе с олимпийской командой

Федерация хоккея России прокомментировала ситуацию с нападающими национальной команды Артемом Анисимовым и Сергеем Плотниковым, сдавшими положительные тесты на коронавирус.

Отмечается, что оба игрока могут присоединиться к команде в самое ближайшее время. В данный момент они находятся в Москве.

Ранее появилась информация, что форварды не полетели в Пекин с остальными хоккеистами сборной России для участия в Олимпийских играх.

Напомним, что хоккейный турнир в рамках ОИ-2022 состоится с 9 по 20 февраля. Подопечные Алексея Жамнова попали в группу B, где сыграют против Чехии, Швейцарии и Дании. 9 февраля россияне проведут встречу со швейцарцами.