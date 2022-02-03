Шесть членов олимпийской сборной России сдали положительные тесты на коронавирус по прибытии в Пекин

Коронавирусная инфекция была выявлена у трех хоккеистов сборной России по прилету в Пекин для участия в Олимпийских играх-2022.

По информации «Советского спорта», положительные тесты на Covid-19 получили не только игроки национальной команды, но также и три члена тренерского штаба.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились голкипер Дмитрий Шугаев и форвард Кирилл Марченко.

Напомним, что хоккейный турнир в рамках ОИ-2022 состоится с 9 по 20 февраля. Подопечные Алексея Жамнова попали в группу B, где сыграют против Чехии, Швейцарии и Дании. 9 февраля россияне проведут встречу со швейцарцами.