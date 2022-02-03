Семь игроков сборной Латвии заразились коронавирусной инфекцией

Пресс-служба Федерации хоккея Латвии сообщила о том, что семь игроков олимпийской национальной команды сдали положительные тесты на Covid-19.

По информации источника, пять хоккеистов получили разрешение на нарушение режима изоляции до того, как произведена повторная сдача тестов на коронавирус. Остальные Еще два игрока уже самоизолировались.

Напомним, что хоккейный турнир в рамках ОИ-2022 состоится с 9 по 20 февраля. Сборная Латвии попала в группу C, где сыграют против Швеции, Финляндии и Словакии. Первая встреча состоится 10 февраля со шведами.