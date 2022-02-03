«Уверен, он расстроен». Наставник «Вашингтона» - о пропуске Овечкиным Матча всех звезд НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал пропуск капитаном команды Александром Овечкиным Матча всех звезд НХЛ в связи с положительным тестом на коронавирус.

«Я не знаю никого, кто бы делал так много, чтобы выйти на лед. Он очень не любит, когда ему приходится пропускать игры, когда он не может помочь команде победить. Это главное - он огорчен. Что касается Матча звезд, то, конечно, приятно получить приглашение. Он один из тех самых ярких игроков сезона, кто заслужил его. Уверен, он расстроен», - приводит слова специалиста пресс-служба НХЛ.

Напомним, Овечкин должен был принять участие в Матче всех звезд лиги 5 февраля. Более того, его выбрали капитаном команды Столичного дивизиона.

Накануне стало известно, что россиянин заразился коронавирусом и пропустит мероприятие, а также ближайшие встречи «Вашингтона».

В текущем регулярном чемпионате форвард провел 46 матчей, в которых набрал 58 (29+29) очков.