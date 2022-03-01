ЦСКА обыграл «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина в овертайме

Первый матч четвертьфинальной стадии плей-офф Западной конференции между ЦСКА и «Локомотивом» завершился победой армейцев со счетом 4:3.

Отметим, что в основное время команды забросили друг другу по три шайбы. У москвичей голы забили Михаил Григоренко, отличившийся на 3-й минуте, Антон Слепышев (39) и Константин Окулов (57). Железнодорожники ответили точными бросками Георгия Иванова (21), Максим Шалунова (39), а также Алексея Марченко (52).

Победную шайбу забросил Максим Соркин в овертайме (64).

Добавим, что вторая встреча команд состоится 3 марта в Москве. Начало – в 19:30 мск.

КХЛ. Плей-офф

Западная конференция

1/4 финала

1-й матч

ЦСКА (Москва) – «Локомотив» (Ярославль) – 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)

Голы:

1:0 – Григоренко (Попов), 02:26

1:1 – Иванов (Каюмов), 20:30

1:2 – Шалунов (Алексеев, Анисимов), 38:44

2:2 – Слепышев, 38:53

2:3 – Марченко (Рафиков, Алексеев), 51:08

3:3 – Окулов (Киселевич, Каменев), 56:23

4:3 - Соркин (Киселевич, Попов), 63:08