ЦСКА обыграл «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина в овертайме

Первый матч четвертьфинальной стадии плей-офф Западной конференции между ЦСКА и «Локомотивом» завершился победой армейцев со счетом 4:3.
Отметим, что в основное время команды забросили друг другу по три шайбы. У москвичей голы забили Михаил Григоренко, отличившийся на 3-й минуте, Антон Слепышев (39) и Константин Окулов (57). Железнодорожники ответили точными бросками Георгия Иванова (21), Максим Шалунова (39), а также Алексея Марченко (52).
Победную шайбу забросил Максим Соркин в овертайме (64).
Добавим, что вторая встреча команд состоится 3 марта в Москве. Начало – в 19:30 мск.
КХЛ. Плей-офф
Западная конференция
1/4 финала
1-й матч
ЦСКА (Москва) – «Локомотив» (Ярославль) – 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)
Голы:
1:0 – Григоренко (Попов), 02:26
1:1 – Иванов (Каюмов), 20:30
1:2 – Шалунов (Алексеев, Анисимов), 38:44
2:2 – Слепышев, 38:53
2:3 – Марченко (Рафиков, Алексеев), 51:08
3:3 – Окулов (Киселевич, Каменев), 56:23
4:3 - Соркин (Киселевич, Попов), 63:08