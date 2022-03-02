Хоккейный клуб «Регле» обыграл в финале Лиги чемпионов «Таппару» и впервые стал победителем турнира

Хоккеисты шведского «Регле» обыграли финскую «Таппару» в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Встреча, состоявшаяся в Энгельхольме (Швеция), завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). В составе победителей Даниэль Заар (3-я и 30-я минуты) оформил дубль, а в составе проигравших отличился Валттери Мереля (45).

Рёгле впервые в истории выиграл Лигу чемпионов.

«Таппара» является одним из самых успешных клубов в Финляндии. На их счету 14 чемпионских титулов в местном чемпионате. Больше трофеев лишь у «Ильвеса» (16).