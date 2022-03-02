Канадский журналист заявил, что КХЛ могут покинуть ряд ведущих легионеров

Канадский журналист Крис Джонстон поделился информацией о том, что в ближайшее время КХЛ могут покинуть ряд ведущих легионеров.

«Источники сообщают, что ряд иностранных игроков начали процесс расторжения контрактов и хотят покинуть Россию. Среди этих игроков – Шейн Принс, Джефф Плэтт, Ник Шор. Это заметные игроки в этой лиге.

Так что теперь не только две команды покинули КХЛ, но и ряд иностранцев бежит оттуда, что делает положение вещей довольно нестабильным. Один агент оттуда сказал мне, что у одного из его агентов, который хранит деньги в рублях, из-за нестабильности рубля сумма на счете уменьшилась вдвое. Некоторые задаются вопросом о долгосрочной жизнеспособности КХЛ.

У них есть плей-офф, но вокруг него много разрушений», - приводит слова Джонстона TSN.

Напомним, ранее о своем выходе из состава участников лиги объявили финский «Йокерит» и рижское «Динамо». Клуб из Хельсинки в 1/4 финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина должен был играть с московском «Спартаком», однако КХЛ засчитала финнам техническое поражение в серии со счетом 0-4, и красно-белые вышли в полуфинал без борьбы.

Рижане по итогам регулярного первенства не попали в плей-офф.