Гранлунд покинул расположение «Салавата Юлаева»

Финский нападающий «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд покинул расположение уфимского клуба.

По информации «Чемпионата», остальные легионеры команды провели беседу с руководством по поводу возможного отъезда, однако пока остались в клубе.

Напомним, что 2 марта уфимцы проведут первый матч 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина против новосибирской «Сибири».

В текущем сезоне Гранлунд провел 41 матч, в котором набрал 38 (8+30) очков.

Ранее состав участников КХЛ покинули финский «Йокерит» и рижское «Динамо».