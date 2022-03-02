Агент ряда российских игроков НХЛ рассказал о случаях дискриминации по отношению к ним

Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн рассказал об участившихся случаях дискриминации по отношению к российским хоккеистам лиги.

«Уровень дискриминации и расизма, с которым приходится сталкиваться игрокам из России и Белоруссии, зашкаливает. Нас откинули на 30 лет назад. Мне звонят игроки и их родители. Они переживают о том, смогут ли они играть и будут ли они в безопасности.

Некоторые мои клиенты могут свободно высказываться, но дома с их семьями может произойти что угодно. Но от имени своих клиентов я могу сказать, что они хотят мира, как и все.

Одного из моих парней назвали нацистом и сказали ехать обратно в свою страну. Люди желают смерти хоккеистам. А ведь они тоже люди, они платят миллионы долларов в виде налогов, занимаются благотворительностью. Хватит видеть в них агрессоров», - приводит слова Мильштейна ESPN.

Напомним, ранее функционер уже заявлял о том, что в адрес российских игроков начинают поступать угрозы как в соцсетях, так и лично.

Мильштейн является представителем таких хоккеистов, как Никита Кучеров, Андрей Василевский, Илья Сорокин, Никита Задоров и других.