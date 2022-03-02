Плэтт покинул «Салават Юлаев» вслед за Гранлундом

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джефф Плэтт покинул команду, расторгнув контракт в одностороннем порядке.

Как сообщает клубная пресс-служба уфимцев, соглашение аннулировано без каких-либо выплат со стороны игрока.

В текущем сезоне 26-летний канадец провел 40 матчей, в которых набрал десять (3+7) очков.

Напомним, ранее стало известно, что команду покинул еще один легионер - Микаэль Гранлунд. Остальные легионеры команды провели беседу с руководством по поводу возможного отъезда, однако пока остались в клубе.

Напомним, что 2 марта уфимцы проведут первый матч 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина против новосибирской «Сибири».

В текущем сезоне Гранлунд провел 41 матч, в котором набрал 38 (8+30) очков.

Ранее состав участников КХЛ покинули финский «Йокерит» и рижское «Динамо».