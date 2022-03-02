«Салават Юлаев» обыграл на своем льду «Сибирь» в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина

Первый матч 1/8 финала плей-офф КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» завершился в пользу уфимской команды – 2:1.
В составе победителей отличились Николай Кулемин (4-я минута) и Степан Санников (24). У новосибирской команды шайбу забросил Антон Шенфельд (4).
Таким образом, «Салават Юлаев» повел в серии со счетом 1-0.
КХЛ. Кубок Гагарина
1/8 финала
Первый матч
«Салават Юлаев» (Уфа) – «Сибирь» (Новосибирск) – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы:
0:1 – Шенфельд (Шаров, Пьянов), 3:08
1:1 – Кулемин (Шмелев, Коледов), 3:46
2:1 – Санников (Бирюков, Хартикайнен), 23:19
Счет в серии: 1-0
источник: «Советский спорт»