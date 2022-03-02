СКА забросил минскому «Динамо» восемь шайб в первом матче плей-офф Кубка Гагарина

В первом матче 1/4 финала Западной конференции Кубка Гагарина питерский СКА на своем льду крупно обыграл минское «Динамо».
Встреча завершилась со счетом 8:3 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Андрей Кузьменко. Еще по разу отличились Данила Моисеев, Микко Лехтонен, Йоонас Кемппайнен и Антон Бурдасов, реализовавшие большинство, а также Степан Фальковский и Никита Гусев, забросивший буллит.
Гости ответили голами Павла Варфоломеева и Маттиаса Тенденбю, также воспользовавшегося численным перевесом.
Второй матч серии пройдет 4 марта в Санкт-Петербурге.
Кубок Гагарина. Плей-офф
Западная конференция. 1/4 финала
СКА (Санкт-Петербург, Россия) - «Динамо» (Минск, Белоруссия) - 8:3 (1:2, 7:0, 0:1)
Голы:
1:0 - Моисеев (Галимов, Воробьев), 2:36
1:1 - Варфоломеев (Гудачек, Тенденбю), 11:32
1:2 - Тенденбю (Гровац, Крейчик), 13:52
2:2 - Кузьменко (Гусев), 20:43
3:2 - Лехтонен (Гусев, Кузьменко), 23:49 (5х4)
4:2 - Гусев, 24:44 (буллит)
5:2 - Кемппайнен (Бурдасов, Лехтонен), 28:25 (5х4)
6:2 - Фальковский (Комаров, Пыленков), 23:59
7:2 - Бурдасов (Гусев), 36:54 (5х4)
8:2 - Кузьменко (Гусев, Лехтонен), 39:55 (5х4)
8:3 - Горбунов, 57:25
Вратари: Юханссон - Рыбар (0.00 - 28.25), Колосов (28,25 - 60.00).