«Северсталь» обыграла московское «Динамо» в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина

Череповецкая «Северсталь» переиграла на выезде московское «Динамо» (6:3) в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.
Шайбы у гостей забросили Якоб Стенквист (6-я минута), Макар Хабаров (17), Даниил Вовченко (31), Егор Морозов (33) и Йоонас Няттинен (46). У «Динамо» отличились Вячеслав Войнов (25), Станислав Галиев (27), Иван Игумнов (57) и Игорь Гераськин (60).
Добавим, что следующий матч серии пройдет также в Москве 4 марта.
КХЛ
1/4 финала Западной конференции
«Динамо» (Москва) – «Северсталь» (Череповец) – 3:6 (0:2, 2:2, 1:2)
Голы:
0:1 – Стенквист (Пилипенко)
0:2 – Хабаров (Макеев, Гуслистов)
1:2 – Войнов (Шипачев)
2:2 – Галиев (Линдберг, Войнов)
2:3 – Вовченко (Гераськин, Пилипенко)
2:4 – Морозов (Няттинен, Хлыстов)
2:5 – Няттинен (Лишка, Морозов)
3:5 – Игумнов (Фисенко)
3:6 – Гераськин (Думбадзе)
Вратари: Бочаров (00:00-32:20), Еременко (32:20-60:00) – Подъяпольский.
Счет в серии: 0-1.