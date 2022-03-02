«Авангард» обыграл «Ак Барс» в первом матче 1/4 финала Восточной конференции

В первом матче четвертьфинала Восточной конференции омский «Авангард» на выезде нанес поражение казанскому «Ак Барсу».
Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу омичей. Гости забросили обе шайбы стараниями Николая Прохоркина.
Казанцы ответили точным броском Дмитрия Кагарлицкого.
Вторая игра серии пройдет 4 марта, также в Казани.
Кубок Гагарина. Плей-офф
Восточная конференция
1/4 финала
«Ак Барс» (Казань) - «Авангард» (Омская область) - 1:1 (0:0, 0:0, 1:1)
Голы:
0:1 - Прохоркин (Цегларик, Шарипзянов), 53:01
1:1 - Кагарлицкий (Коваленко, Демерс), 55:36
1:2 - Тенденбю (Гровац, Крейчик), 13:52
Вратари: Билялов - Грубец.
источник: «Советский спорт»