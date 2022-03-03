Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Сент-Луис»

Ну хоть здесь нас не забанили! Россияне выступят на Паралимпиаде-2022

На фоне тотального отстранения наших спортсменов от соревнований стало приятной неожиданностью решение Международного паралимпийского комитета допустить россиян на зимнюю Паралимпиаду в Пекине.