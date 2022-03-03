Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Сент-Луис»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду переиграл «Сент-Луис Блюз».
Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев, в составе которых отличились Алексис Лафренье, Райан Строум, Патрик Немет, Крис Крайдер, реализовавший большинство, и Артемий Панарин, поразивший пустые ворота в конце игры. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 28 бросков. Панарин также сделал две голевые передачи, что позволило ему стать второй звездой матча.
Гости ответили шайбами Райана О'Райли, Ивана Барбашева и Дэвида Перрона.
Таким образом, «рейнджеры» набрали 73 очка и продолжают занимать шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Блюзмены» с 70 очками вторые на Западе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Рейнджерс» - «Сент-Луис Блюз» - 5:3 (1:0, 1:3, 3:0)
Голы:
1:0 - Лафренье (Фокс), 8:55
2:0 - Строум (Панарин, Труба), 36:37
2:1 - О'Райли (Саад, Перрон), 37:30
2:2 - Барбашев (Кайру), 38:37
2:3 - Перрон (О'Райли. Парэйко), 39:44
3:3 - Немет (Строум, Хант), 47:27
4:3 - Крайдер (Фокс, Панарин), 51:40 (5х4)
5:3 - Панарин (Фокс), 58:08 (п.в.)
Вратари: Шестеркин - Хуссо.