Радулов принес победу «Далласу» над «Лос-Анджелесом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» на своем льду одержал волевую победу над «Лос-Анджелес Кингз».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «звезд», в составе которых отличились Лукас Гленденинг, Джейсон Робертсон, Райан Сутер и Александр Радулов, забросивший победную шайбу в большинстве.

Гости ответили дублем Артура Калиева, который также один раз использовал численный перевес, и шайбой в исполнении Филлипа Дано.

«Даллас» набрал 63 очка и догнал замыкающего кубковую восьмерку на Западе «Эдмонтон».

«Короли» с 65 очками остались четвертыми.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас Старз» - «Лос-Анджелес Кингз» - 4:3 (0:1, 4:2, 0:0)

Голы:

0:1 - Дано (Мур), 3:58

1:1 - Гленденинг (Раффль, Факса), 20:43

1:2 - Калиев, 28:54

1:3 - Калиев (Дюрци, Браун), 33:17 (5х4)

2:3 - Робертсон (Хинц, Павелски), 34:13

3:3 - Сутер (Кивиранта, Петерсон), 39:01

4:3 - Радулов (Сутер, Бенн), 39:47 (5х4)

Вратари: Отинжер - Петерсон