В «Авангарде» сообщили о серьезных проблемах со здоровьем у Мирошниченко

В омском «Авангарде» сообщили о серьезных проблемах со здоровьем у 18-летнего нападающего команды Ивана Мирошниченко.

«После одного из обследований у хоккеиста «Авангарда» Ивана Мирошниченко были выявлены проблемы со здоровьем, в настоящий момент игрок проходит лечение в Германии. Существует вероятность того, что он пропустит весь следующий сезон.

Хоккейный клуб «Авангард» окажет игроку полную поддержку, возьмет на себя все расходы, связанные с лечением. Желаем Ване скорейшего выздоровления и возвращения на лед!», - такое сообщение опубликовала пресс-служба «ястребов».

Напомним, в текущем сезоне Мирошниченко не выступал за основной состав «Авангарда».

Накануне команда Боба Хартли выиграла первый матч 1/4 финала Восточной конференции у казанского «Ак Барса» со счетом 2:1.