Панарин и Радулов признаны первыми звездами дня в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче против «Сент-Луис Блюз» россиянин набрал три очка, забросив победную шайбу и дважды ассистировав партнерам. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «рейнджеров».

Второй звездой стал форвард »Даллас Старз» Александр Радулов, точный бросок которого принес два очка в матче с «Лос-Анджелес Кингз». Его шайба оказалась четвертой, соперник смог забросить на одну меньше.

Третьей звездой признан голкипер «Баффало Сэйбрз» Крейг Андерсон, в активе которого 29 сейвов в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:1).