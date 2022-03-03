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«Трактор» добился второй победы над «Нефтехимиком» в серии плей-офф благодаря дублю Кравцова

В данный момент команда Анвара Гатиятуллина ведет в серии со счетом 2-0.
03 марта 2022 19:22
автор: Владислав Корегин

Хоккеисты «Трактора» на своей площадке обыграли «Нефтехимик» (2:1) во втором матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции.

Одним из главных героев прошедшей встречи стал форвард челябинского клуба Виталий Кравцов, отличившийся дублем на 20-й и 30-й минутах. В свою очередь соперник ответил голом Максима Березина (24).

Отметим, что в первой игре, которая также прошла в Челябинске, подопечные Анвара Гатиятуллина обыграли клуб из Татарстана со счетом 4:3.

Добавим, что серия продолжится 5 марта в Нижнекамске. Начало матча – в 19:30 мск.

КХЛ. Плей-офф

Восточная конференция

1/4 финала

2-й матч

«Трактор» (Челябинск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы:

1:0 – Кравцов, 19:54 (бол.)
1:1 – Березин (Петрищев, Хайруллин), 23:04
2:1 – Кравцов (Ткачев, Вилл), 29:48


источник: «Советский спорт»
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