«Металлург» дома разгромил «Барыс» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

Второй матч четвертьфинальной стадии плей-офф Восточной конференции «Металлург» – «Барыс» завершился разгромной победой команды из Магнитогорска со счетом 6:2.

Отметим, что в составе команды Ильи Воробьева шайбы забросили Андрей Чибисов, дважды отличившийся в сегодняшней встрече на 6-й и 22-й минутах, а также Григорий Дронов (16), Филипп Майе (31), Брендэн Лайпсик (33) и Джош Карри (46). У соперника голы забили Якоб Лилья (2) и Якоб Берглунд (58).

Таким образом, Металлург сравнял счет в серии – 1:1. Ранее «Барыс» обыграл своего соперника в Магнитогорске (3:2).

Отметим, что следующая встреча между клубами состоится 5 марта в Нур-Султане. Начало игры – в 16:30 мск.

КХЛ. Плей-офф

Восточная конференция

1/4 финала

2-й матч

«Металлург» (Магнитогорск) – «Барыс» (Нур-Султан) – 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

Голы:

0:1 – Лилья (Михайлис, Волк), 01:16 (бол.)

1:1 – Чибисов, 05:27

2:1 – Дронов (Неколенко, Никонцев), 15:27

3:1 – Чибисов (Яковлев, Лайпсик), 21:56 (бол.)

4:1 – Майе (Хультстрем), 30:06 (бол.)

5:1 – Лайпсик (Майе, Коробкин), 32:56

6:1 – Карри (Кошелев, Лайпсик), 45:41 (бол.)

6:2 – Берглунд (Морроу, Вей), 57:04 (бол.)