«Авангард» обратился к серьезно заболевшему Мирошниченко: «Ваня, мы с тобой!» (видео)

Омский «Авангард» в полном составе обратился к серьезно заболевшему 18-летнему нападающему команды Ивану Мирошниченко. Клуб опубликовал видео в своем Инстаграме.

«Авангард» желает Ивану Мирошниченко скорейшего выздоровления и возвращение на лед! Ваня, мы с тобой», - говорится в подписи к ролику.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хоккейный клуб Авангард (@avangard_inside)

Напомним, в текущем сезоне Мирошниченко не выступал за основной состав «Авангарда».

Накануне команда Боба Хартли выиграла первый матч 1/4 финала Восточной конференции у казанского «Ак Барса» со счетом 2:1.