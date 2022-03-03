«Авангард» обратился к серьезно заболевшему Мирошниченко: «Ваня, мы с тобой!» (видео)

Омский «Авангард» в полном составе обратился к серьезно заболевшему 18-летнему нападающему команды Ивану Мирошниченко. Клуб опубликовал видео в своем Инстаграме.
«Авангард» желает Ивану Мирошниченко скорейшего выздоровления и возвращение на лед! Ваня, мы с тобой», - говорится в подписи к ролику.
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Напомним, в текущем сезоне Мирошниченко не выступал за основной состав «Авангарда».
Накануне команда Боба Хартли выиграла первый матч 1/4 финала Восточной конференции у казанского «Ак Барса» со счетом 2:1.
источник: ХК «Авангард»