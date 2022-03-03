ЦСКА во второй раз обыграл «Локомотив» и упрочил преимущество в серии

Во втором матче 1/4 финала Западной конференции ЦСКА на своем льду снова обыграл ярославский «Локомотив».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Сергей Плотников. По одной шайбе забросили Андрей Светлаков и Виталий Абрамов.

Гости ответили точным броском Артема Анисимова в большинстве.

Таким образом, ЦСКА повел в серии со счетом 2-0, и теперь командам предстоит провести два матча в Ярославле. Первый из них пройдет 6 марта.

Кубок Гагарина

Западная конференция. 1/4 финала

ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль) - 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Голы:

0:1 - Анисимов (Марченко, Каюмов), 3:46 (5х4)

1:1 - Плотников (Каменев, Окулов), 6:16

2:1 - Абрамов (Плотников), 43:11

3:1 - Плотников (Окулов, Диц), 55:13

4:1 - Светлаков, 59:04 (п.в.)

Вратари: Федотов - Паскуале.